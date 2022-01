Príncipe Harry e Meghan Markle voltam ao Reino Unido

O príncipe Harry e Meghan Markle deverão regressar ao Reino Unido já nesta primavera. Esta é a primeira visita dos duques de Sussex ao país, ao fim de dois anos, destacam os especialistas em realeza.

A viagem acontecerá a propósito dos Invictus Games, um evento criado pelo próprio príncipe para homenagear veteranos de guerra através de competições desportivas.

As informações foram avançadas pelo editor real do Daily Mirror, Russel Myers, no podcast 'Pod Save the Queen': "Acho que é justo dizer que talvez os possamos ver na primavera", notou.

Recorde-se que as últimas duas edições do evento foram canceladas devido à pandemia.

Além disso, espera-se ainda que o príncipe Harry esteja presente no Reino Unido para o jubileu da rainha, que acontecerá entre os dias 2 e 5 de junho. A cerimónia celebrará os 70 anos de Isabel II como monarca.