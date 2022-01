Costa marca reunião com peritos do Infarmed para esta quarta-feira

O primeiro-ministro marcou uma reunião no Infarmed, em Lisboa, para a próxima quarta-feira, com peritos sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, adiantou à agência Lusa fonte oficial do Governo.

Na reunião, marcada para as 10h00, estarão apenas presentes, além dos especialistas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o líder do executivo, António Costa e a Ministra da Saúde, Marta Temido.

Os representantes de partidos, membros do Conselho de Estado ou parceiros sociais vão participar na reunião por videoconferência.

Em termos políticos, os resultados da reunião vão ser analisados no próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira, sendo importante lembrar que tanto a taxa de transmissão (Rt) como a incidência estão a aumentar no país.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje. De acordo com o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 1.805,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias - na passada sexta-feira era de 1182,7 - e de 1.817,3 quando analisado apenas o continente - estava nos 1188,4 na sexta-feira. Já o RT é de 1,43, tanto no território continental como no nacional. Em comparação aos dados de sexta-feira, os valores eram de 1,35 a nível nacional e 1,36 no continente.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.