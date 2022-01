Montijo. Cinco homens detidos por rebentamento de petardos na via pública

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Montijo, deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos, no primeiro dia do ano, por rebentamento de petardos na via pública na localidade da Atalaia, no Montijo.

"No seguimento de várias denúncias dando conta de uma viatura que percorria as ruas da localidade da Atalaia, procedendo à deflagração de vários artefactos pirotécnicos, colocando em risco os utentes da via pública, bem como bens patrimoniais de valor elevado, nomeadamente veículos estacionados, atendendo à proximidade dos rebentamentos, foi executada uma ação concertada entre várias patrulhas dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial do Montijo", lê-se no comunicado enviado pela GNR às redações, sendo que desta operação resultou a interceção da viatura suspeita. Posteriormente, no interior do veículo, foram encontrados oito engenhos pirotécnicos por deflagrar e invólucros de outros 60 engenhos já deflagrados, tendo sido apreendidos.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Montijo para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Recorde-se que, na semana passada, a GNR aprrendeu mais de 1800 artigos pirotécnicos que se encontravam à venda de forma ilícita num estabelecimento comercial em Estarreja, em Aveiro.