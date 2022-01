Efemérides de 4 de janeiro

Elvis Presley (1945-77), conhecido como ‘o rei do rock and roll’, pagou 4 dólares há 68 anos para gravar o seu 1º disco e dá-lo de presente à mãe





1721 Foi publicado há 301 anos o Decreto de D. João V (1688-1750, Rei desde 1706) com os Estatutos da Academia Real de História, instituição do iluminismo.

1837 Foi extinto há 185 anos o Colégio dos Nobres, fundado em 1761 pelo Marquês de Pombal (1699-1782, chefe do Governo de D. José, 1750-77), dando lugar à Escola Politécnica, aberta às diferentes classes sociais.

1884 Foi fundada há 138 anos a Sociedade Fabiana (movimento britânico que se baseava no desenvolvimento da classe operária).

1863 O Arq. Possidónio da Silva (1806-96), que pelo seu gosto bizarro e excêntrico deu origem ao adjectivo ‘possidónio’, fundou há 159 anos a já desaparecida Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Lisbonenses.

1935 Foi apresentado há 87 anos pelo deputado José Cabral (1855-1950), monárquico e antigo nacional sindicalista, o artigo do poeta Fernando Pessoa (1888-1935) publicado no já extinto vespertino Diário de Lisboa (1921-90), contra a proposta de extinção das sociedades secretas.

1936 Foi publicado há 86 anos o primeiro ranking musical da Billboard (revista americana considerada a Bíblia da Música, fundada em 1894) – celebrizada hoje pelas suas listas de tops.

1954 Elvis Presley (1945-77), conhecido como ‘o rei do rock and roll’, pagou 4 dólares há 68 anos para gravar o seu 1º disco, e dá-lo de presente à mãe

1956 O pintor Cândido Portinari (1903-62), italiano radicado no Brasil, doou há 64 anos os seus painéis ‘Guerra e Paz’ à ONU

1960 Foi formalizada há 62 anos a criação da EFTA, associação europeia de comércio livre, da qual Portugal seria um dos Estados fundadores, como clara concorrente da CEE.

1991 A Coreia do Sul removeu há 31 anos o arame farpado colocado na fronteira com a Coreia do Norte, na Guerra da Península, nos anos de 1950.

1999 O Euro passou há 23 anos a ser moeda de referência nos mercados financeiros e nas transações bancárias, iniciando-se a sua circulação a 1 de Janeiro de 2002.

2008 A 30.ª edição do Rali todo-o-terreno Lisboa-Dakar (sucessor temporário do Paris-Dakar) foi cancelada há 14 anos, pela primeira vez na sua história, por causa de ameaças da Al-Qaeda do Magreb.

2017 Geringonça, a palavra que passou a ser usada para designar a maioria de esquerda que apoiou o anterior Governo, inventada para isso por Vasco Pulido Valente (1941-2020), foi eleita há 5 anos em Portugal a Palavra do Ano de 2016.

2021 O primeiro-ministro britânico Boris Johnson (que entretanto perdeu qualquer credibilidade nesta luta) anunciou há 1 ano o novo bloqueio nacional para a Inglaterra após a Escócia, já que a variante COVID-19 se espalhava rapidamente com hospitalizações agora mais altas do que na primeira vaga, como nós cá bem sentiríamos.