Rapaz autista que desapareceu antes do Natal é encontrado com sem-abrigo duas semanas depois

Um adolescente autista, de 14 anos, que tinha desaparecido antes do Natal, no Kentucky, foi encontrado no Texas, na semana passada, com um sem-abrigo, condenado anteriormente por crimes sexuais. O jovem já foi entregue à família.

Segundo a imprensa internacional, as autoridades identificaram, esta segunda-feira, o suspeito como Ronald Christopher Martin Jr., de 47 anos. A polícia acredita que o homem terá sequestrado a criança e revelou que, na semana passada, o suspeito foi avistado num ato sexual com o adolescente.

O suspeito, que é conhecido como sem-abrigo, conheceu a vítima nas redes sociais e viajou para o Kentucky, levando-o depois para o Texas. A vítima disse às autoridades que o suspeito sabia a sua idade e que tinha procurado obter fotografias suas sem roupa.

Uma pessoa que morava perto da tenda onde o suspeito dormia disse à polícia que o homem estava ali há pelo menos ano e meio e que o adolescente estava com ele há cerca de uma a duas semanas. O rapaz tinha sido dado como desaparecido no Kentucky a 19 de dezembro.



Christopher Martin Jr. encontra-se detido numa prisão do condado de Travis, mas as acusações criminais não foram divulgadas.