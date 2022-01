Tristan Thompson assume paternidade e pede desculpa a Khloé Kardashian após traição

Tristan Thompson recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para pedir desculpa a Khloe Kardashian, depois de um teste de paternidade confirmar que o basquetebolista é o pai do filho da personal trainer Maralee Nichols, com quem manteve uma relação extraconjugal quando estava com a socialite.

Sublinhe-se que, no passado mês de dezembro, Nichols deu entrada na Justiça com um pedido de um exame de paternidade para que Tristan Thompson pagasse uma pensão de alimentos e despesas relacionadas com o filho. Agora, após ser conhecido o resultado, o desportista reagiu.

“Hoje, um teste de paternidade revelou que sou pai de uma criança com Maralee Nichols. Eu assumo total responsabilidade das minhas ações. Agora que a paternidade foi confirmada, espero que possamos criar o nosso filho de forma amigável. Peço desculpas sinceras a todos aqueles que magoei ou desapontei durante este processo, de forma pública ou privada”, começou por escrever no Instagram.

Numa outra mensagem, o basquetebolista dirigiu-se diretamente a Khloe Kardashian, com quem tem uma filha em comum e com quem namorava quando engravidou a personal trainer.

“Khloé, tu não mereces isto. Não mereces a dor e a humilhação que te causei. Não mereces a forma como te tratei ao longo dos anos. As minhas ações certamente não condizem com a forma como te vejo. Tenho o maior respeito e amor por ti. Apesar daquilo que talvez aches. Mais uma vez, sinto muito", disse.

É de realçar que foram conhecidos novos pormenores do caso em dezembro. Na altura, o Daily Mail noticiou que a relação entre Tristan e a personal trainer terá durado cerca de cinco meses e que o atleta terá chegado a oferecer dinheiro para que esta abortasse.

Recorde-se que, além de ser pai de True, de três anos, fruto da sua relação com Khloe Kardashian, o basquetebolista é ainda pai de Prince, de quatro anos, com a modelo Jordan Craig.