Ex-presidiário assalta farmácia mas acaba por ser intercetado por populares até à chegada da polícia

Um homem, de 37 anos, foi detido pela PSP, esta segunda-feira, depois de assaltar uma farmácia em Vila Nova de Gaia.

Segundo revela um comunicado do Comando Metropolitano do Porto da PSP, o alerta foi dado pelas 16h00. Na sequência do roubo, o suspeito, que se preparava para fugir de morta, acabou por ser intercetado no exterior por diversos cidadãos, que o imobilizaram até à chegada da polícia.

O homem tinha na sua posse uma arma de fogo, “utilizada na prática do ilícito”, e um gorro, bem como uma navalha.

O suspeito, que tinha cumprido recentemente pena de prisão efetiva no Estabelecimento Prisional do Porto, vai ser presente esta terça-feira às Autoridades Judiciárias competentes.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária.