Estoril e FC Porto sem acordo para adiamento de jogo

O Estoril Praia e o FC Porto estiveram reunidos para discutir o possível adiamento do jogo no próximo sábado, mas não houve acordo.





Continua sem haver fumo branco nas discussões entre o Estoril Praia e o FC Porto, numa altura em que um surto de covid-19 atingiu o plantel da linha de Cascais, que conta, pelo menos, 28 casos positivos.

O Estoril fez um pedido de adiamento da partida ao FC Porto, e os dois clubes estiveram reunidos nesta terça-feira, mas não foi possível encontrar acordo. Os dois clubes deverão enfrentar-se no próximo sábado, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Primeira Liga.

A imprensa desportiva revelou, ao longo do dia, que a reunião não acabou em acordo, e o diário O JOGO avançou mesmo que os 'dragões' argumentaram que a proximidade das partidas no mês de janeiro impediu o adiamento do jogo.

O Estoril terá sugerido 25 ou 26 de janeiro como nova data, coincidindo com a altura em que se jogará a final four da Taça da Liga, competição da qual FC Porto e Estoril foram já eliminados.

Recorde-se que, após a alteração regulamentar levada a cabo em Assembleia Geral Extraordinária da Liga, em dezembro, o jogo deverá ser automaticamente adiado se uma das equipas não tiver disponíveis 13 jogadores, um deles guarda-redes.