Juventude desconhecida

Quanto a pessoa idosa, parece não haver dúvidas. São, como sempre foram, os maiores de 65 anos. Já com os jovens, há a maior dúvida.





A propósito da divulgação de dados do censo nacional de 2021, tenho esta dúvida.

O que se considera ali pessoa idosa e jovem.

Quanto a pessoa idosa, parece não haver dúvidas. São, como sempre foram, os maiores de 65 anos. Já com os jovens, há a maior dúvida. No meu tempo antigo de idoso, era-se jovem depois da adolescência, e até se ter idade para terminar um curso ou chegar aos 21 anos, em que se passava a ser simplesmente adulto. Portanto, entre os 17-18 anos (no pós-adolescência), e os 21-22 (antes de ser adulto).

Parece não ser importante, mas é, sobretudo para comparações com tempos antigos. Agora, parece que a juventude vai praticamente até ser idoso, e se confunde com as idades adultas.

Pois o que se dá no Censo?