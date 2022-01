Joaquim Rodrigues 'muito feliz' com a sua primeira vitória no Rali Dakar

O motard português venceu a terceira etapa do Rali Dakar, e subiu ao 17.º lugar na classificação geral.





“Ganhei a primeira! Vamos ver se vencemos mais”, anunciava Joaquim Rodrigues após vencer a terceira etapa do Rali Dakar, a primeira conquista da sua carreira nesta prova, bem como da Hero, a equipa que representa. Aos comandos de uma mota 450 Rally da Hero, Rodrigues - que afirmou estar "muito feliz" com o feito - completou os 636 km de extensão da etapa, incluindo 255 ao cronómetro, que tinham início e fim no bivouac montado em Al Quaisumah, em 2.34,41 horas, à frente de Toby Price, da KTM.

O piloto barcelense dedicou a vitória a Pedro Gonçalves, o piloto português que morreu na edição de 2020 do rali Dakar, seu ex-cunhado. "Correr é o melhor que posso fazer para superar os tempos difíceis para a família, sobretudo para os meus sobrinhos, mas sinto que ele está sempre comigo e isso dá-me mais motivação para não desistir e continuar a competir", referiu o piloto.

Com este resultado, Joaquim Rodrigues subiu até ao 17.º lugar da classificação geral, e está a 37m43s do primeiro classificado, o britânico Sam Sunderland (KTM).