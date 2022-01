Jason Derulo acaba algemado depois de agredir homens que o chamaram de Usher | Vídeo

Artista foi expulso do espaço.





O cantor Jason Derulo está envolvido em polémica, depois de agredir dois homens que o chamaram de Usher, num hotel casino em Las Vegas, esta terça-feira.

Segundo um vídeo divulgado pelo site norte-americano TMZ, o artista parece não ter gostado de ser confundido com o colega de profissão e partiu para a agressão. Nas imagens, o artista, de 32 anos, surge a passar por um grupo, depois de sair de uma escada rolante, quando alguém grita: "Ei, Usher, vai-te f**** p***".

Derulo saiu do local onde estava e deu um soco num dos homens, que caiu do chão. O cantor ainda agrediu uma segunda pessoa, antes da equipa de segurança do local intervir.

O artista foi algemado e acabou por ser expulso do espaço.

Os homens que foram agredidos por Usher sofreram apenas alguns ferimentos faciais e não precisaram de ir ao hospital. Os dois não apresentaram queixa contra o cantor, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

Não ficou esclarecido se os homens acreditavam realmente que Derulo era Usher ou se estavam a tentar provocá-lo.