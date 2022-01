Bolsonaro já teve alta hospitalar

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, internado desde a madrugada de segunda-feira num hospital de São Paulo, devido a uma obstrução intestinal já teve alta hospitalar, anunciou o próprio, esta quarta-feira, na sua conta oficial do Twitter.

"Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece", lê-se na publicação, que é acompanhada de uma fotografia onde o chefe de Estado brasileiro aparece ainda sentado na cama de hospital rodeado de uma equipa médica.

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu entrada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na madrugada de segunda-feira devido a uma suspeita de obstrução intestinal, que foi depois posteriormente confirmada pelo hospital.

Recorde-se que durante a campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro foi alvo de um ataque à faca, tendo sido já submetido a cinco operações relacionadas com o incidente. O presidente foi hospitalizado pela última vez a 14 de julho de 2020 para tratar um quadro de suboclusão intestinal, do qual ficou recuperado passado quatro dias depois do internamento no hospital.