O amor está no ar. Lando Norris assume namoro com jovem portuguesa

Depois de terminar a época da F1 em sexto lugar na tabela classificativa, o piloto britânico de 22 anos partilhou uma fotografia, na qual surge a partilhar um momento ternurento com a namorada. A imagem foi captada num passeio radical por um dos desertos do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.





Um dos pilotos mais carismáticos e adorado pelos fãs da Fórmula 1 (F1) encontrou o amor em terras lusitanas. Lando Norris, da equipa da McLaren, assumiu o namoro com Luisinha Barosa Oliveira através de uma publicação no Instagram. O casal já tinha dado sinais do seu relacionamento em agosto de 2021, no entanto, o piloto decidiu oficializar a relação mais tarde.

Depois de terminar a época da F1 em sexto lugar na tabela classificativa, o piloto britânico de 22 anos partilhou uma fotografia, na qual o casal aparece num momento ternurento num passeio radical por um dos desertos do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Na descrição da fotografia, Norris escreveu: "O meu raio de sol". Esta declaração mereceu vários comentários a celebrar o romance, um dos quais de Carlos Sainz, piloto da Ferrari, que comentou: "É oficial".

Já Luisinha não partilhou nada a oficializar a relação, contudo partilhou 'histórias' no Instagram que comprovam que estava no Dubai com os amigos de Norris.

Luisinha Oliveira tem 22 anos, é natural do Porto e irmã da atriz Beatriz Barosa, que atualmente interpreta o papel de Ana Carolina, na novela da TVI, 'Festa é Festa'. A jovem portuense é modelo e atualmente agenciada pela Central Models.

De acordo com jornal desportivo O JOGO, Lando e Luisinha apareceram juntos pela primeira vez num vídeo, também publicado nas redes sociais, numas férias na Croácia em agosto passado. Porém, o piloto britânico de 22 anos nunca confidenciou nada sobre a sua relação à comunicação social.

Em novembro, a portuguesa celebrou o 22.º aniversário numa discoteca no Porto e Lando Norris não quis faltar. Na altura, chegaram a circular várias fotografias nas redes sociais, nas quais mostravam o jovem automobilista presente no mesmo espaço noturno, com os amigos de Luisinha. No entanto, o casal decidiu não escolher esse momento para revelar o seu amor.