Energia. Renováveis com maior peso

Em dezembro, 73% da produção de energia elétrica teve origem em fontes renováveis, sendo este o terceiro maior valor do ano, de acordo com dados divulgados pela Adene.

Já a energia eólica representou 42,7% do total produzido, valor mais alto registado no ano de 2021.

Por seu lado, a energia hídrica representou 21,5%, a biomassa 6,5% e o solar fotovoltaico 2,3% (o segundo valor mais baixo do ano).

"O mês de dezembro ficou também caraterizado pela inexistência de produção de eletricidade a partir do carvão, devido ao encerramento no final do mês de novembro da última central termoelétrica a carvão", lembra a Adene.