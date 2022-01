Dois homens detidos em Coimbra por agredirem agentes da PSP

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram detidos na madrugada desta quarta-feira em Coimbra após agredirem dois agentes da PSP.

De acordo com as autoridades, a detenção ocorreu no decorrer de um policiamento de prevenção depois de “várias denúncias da prática de crimes no interior e imediações do Jardim da Sereia, sobretudo nas imediações da Casa de Chá”.

Os agentes terão abordado um grupo de 20 pessoas que ali estavam a ouvir música com uma coluna de som e a consumir bebidas alcoólicas, produzindo "bastante ruído".

Em comunicado, a força de segurança explica que "abordados e alertados da sua conduta, a maioria dispersou e alguns arremessaram pedras e garrafas na direção dos agentes, enquanto os ora detidos rodearam os agentes com uma atitude intimidatória e ameaçadora”.

Um dos indivíduos terá disferido um soco a um dos agentes, após este lhe ter pedido a sua identificação, sendo que o outro empurrou o segundo agente, “com o intuito de evitar a detenção do suspeito”.

Ambos foram detidos, apresentando “bastante resistência.” Além disso, os suspeitos terão sido “notificados para comparência junto de Autoridade Judicial competente”, enquanto a polícia continua a tentar identificar os restantes indivíduos presentes.

Um dos agentes teve mesmo de receber tratamento hospitalar, “dado ter um corte no nariz e uma luxação num membro superior.”