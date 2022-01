Incêndio em FIladélfia provoca 13 mortos, sete deles são crianças

Treze pessoas morreram, sete delas crianças, num incêndio que deflagrou na manhã desta quarta-feira numa casa de três andares em Filadélfia, nos Estados Unidos.

De acordo com uma publicação feita pelos bombeiros de Filadélfia no Twitter, a corporação respondeu a um incêndio vindo do segundo andar de uma casa com três pisos.

O incêndio terá deflagrado no bloco 800 da North 23rd Street, e levou cerca de 50 minutos para ficar sob controle. O alerta foi dado pelas 6h40 locais, 11h40 de Lisboa.

PFD responded to a fatal fire this morning on the 800 block of N. 23rd St. The fire is under control but the scene is still active. — Philadelphia Fire (@PhillyFireDept) January 5, 2022

Numa conferência de imprensa dada esta tarde, Craig Murphy, o vice-comissário dos bombeiros de Filadélfia, descreveu a ocorrência como "um dos piores incêndios em que já esteve".

O responsável confirmou ainda a morte de 13 pessoas no incêndio, adiantando que no prédio existiam 4 detetores de fogo no edifício porém nenhum funcionou. Sete das vítimas mortais foram crianças.