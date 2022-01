Estoril Praia - FC Porto vai realizar-se, mas canarinhos revelam que dragões não queriam adiar jogo

O jogo entre o Estoril Praia e o FC Porto, agendado para este sábado, vai acontecer, mesmo depois de ser detetado um surto de covid-19 na equipa lisboeta. Os canarinhos indicaram, em comunicado divulgado esta quarta-feira, que o clube vai conseguir reunir um número suficiente de jogadores a tempo da partida, devido à redução do tempo de isolamento, que passou de 10 para sete dias. Porém, o Estoril revela que os 'dragões' recusaram o adiamento do jogo.

"Dada a decisão hoje conhecida por parte da DGS que atualiza a norma sobre isolamentos, reduzindo de 10 para 7 dias o período de isolamento para pessoas infetadas que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros, a Estoril Praia SAD, no cumprimento do Regulamento de Competições da Liga, irá necessariamente estar presente na 17.ª jornada da Liga Bwin no jogo que a opõe à FC Porto SAD", começou por dizer o Estoril Praia, num comunicado que foi partilhado nas redes sociais.

"Ainda assim, na defesa dos interesses dos atletas e da sua condição física e com o objetivo de salvaguardar a verdade desportiva (entre jogadores (18) e membros do staff (9) foram 27 os profissionais em isolamento que não efetuaram qualquer preparação conjunta, sendo que muitos deles estiveram impedidos de treinar), a Estoril Praia SAD manteve o pedido de adiamento do jogo, pedido este que foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário", explicaram os canarinhos, acrescentando que esta decisão, "embora legítima", limita a "presença nas melhores condições possíveis da equipa da Estoril Praia SAD" no jogo de sábado.

Para tal, o clube afirmou que "irá avaliar com a máxima prudência a situação física de todos os jogadores de forma a apresentar o seu melhor onze e conseguir ultrapassar mais este momento difícil", concluindo assim a nota.

O encontro está marcado para as 18h deste sábado e irá contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin.