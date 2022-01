2000 pessoas contraíram covid-19 num concerto do cantor Bad Bunny em Porto Rico

Apesar de todos os protocolos de segurança, 2,5% do público presente no concerto do artista porto-riquenho contraiu a doença a partir da plateia.





A verdade é que no último mês, Porto Rico registou, um aumento avassalador de casos de covid-19 e, agora sabe-se que um dos fatores que mais contribuíram para esse aumento terá sido precisamente um concerto de Bad Bunny, no mês passado.

Segundo dados do jornal ‘The New York Times’, cerca de 2000 pessoas, ou seja, 2,5% do público presente no evento, contraíram a doença, mesmo com todos os protocolos de segurança impostos, tais como, a apresentação obrigatória de um certificado de vacinação e o uso constante de máscaras.

Ao que parece, o problema surgiu da falta de fiscalização dentro do recinto para esta última norma e foram muitas as pessoas que acabaram por retirar a máscara.

Porém, dentro do recinto não existiu qualquer fiscalização em relação a esta última, e foram muitas as pessoas a retirar a sua máscara.