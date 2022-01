"Acho preocupante que o líder de um dos maiores partidos portugueses esteja a normalizar a extrema-direita"

O debate começa com um esclarecimento de Rui Rio relativamente às posições expostas no debate com André Ventura na passada segunda-feira.

Rio abriu a porta à prisão perpétua? "Ficou claro que eu sou contra a prisão prepétua mas que o André Ventura é a favor do regime misto", respondeu o presidente dos sociais democratas ainda sobre a questão levantada no debate contra o Chega.

"Problema da justiça não é a dimensão das penas", considera ainda o social democrata, sublinhando que os portugueses se queixam "por não haver decisões finais" e não pela dimensão das penas".

Catarina Martins afirmou-se preocupada ao ouvir Rui Rio, por considerar que este está "a normalizar as coisas que diz a extrema-direita. Sabemos que justiça não é vigança. Cumprida a pena, deve haver reinserção. Ser justo não é ser fraco, é ser forte. Penas devem ser justas e deve existir reeinserção", disse a bloquista.

Posto isto, o social democrata realça: "Já disse e volto a dizer: obviamente sou contra a prisão perpétua", esclarecendo que é cristão, apesar de não ser praticante e que "quem é cristão e católico não pode defender a prisão perpétua".

Deixando, ao fim de quase cinco minutos, o tema da prisão perpétua de lado, Catarina Martins reitera que o quadriénio em que Portugal mais cresceu na União Europeia foi quando o país foi governado pela geringonça e acusa a direita de querer "destruír o país".

"O bloco de esquerda quer acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres", referiu Rui Rio enquanto se discutia o aumento dos salários.