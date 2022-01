Teste de paternidade "foi a gota de água" para Khloé Kardashian

Um teste de paternidade confirmou que Tristan Thompson é pai do filho da personal trainer Maralee Nichols, com quem manteve uma relação extraconjugal quando estava com a socialite.





Tristan Thompson perdeu qualquer oportunidade que tinha para reatar o romance com Khloé Kardashian, depois de um teste de paternidade confirmar que o basquetebolista é pai do filho da personal trainer Maralee Nichols, com quem manteve uma relação extraconjugal quando estava com a socialite.

"O Tristan quer agir de forma correta com a Khloé. Ele quer reconquistá-la, mas ela nunca vai aceitá-lo de volta depois de saber desta traição. Foi a gota de água", contou uma fonte próxima do clã Kardashian à Us Weekly.

Na segunda-feira, o jogador de basquetebol fez uma publicação nas redes sociais na qual assumia a paternidade do bebé, como também pedia desculpa a Khloé. Contudo, a mais nova das Kardashians ainda não reagiu publicamente à situação.

No passado mês de dezembro, Maralee Nichols deu entrada com um pedido de um exame de paternidade na Justiça para que Tristan Thompson pagasse a pensão de alimentos e despesas relacionadas com o filho.

Recorde-se que o basquetebolista é ainda pai de Prince, de quatro anos, com a modelo Jordan Craig, e pai de True, de três anos, fruto da sua relação com Khloé Kardashian.