154 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças contra a covid-19

Até às 7h desta quinta-feira já tinham sido realizados cerca de 154 mil pedidos de agendamento para a vacinação contra a covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos para hoje, sexta-feira, sábado e domingo, adiantaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em comunicado.

Recorde-se que a vacinação das crianças com 5 a 11 anos decorre na parte da manhã destes quatro dias. Já no período da tarde, nos mesmos dias, decorrerá a administração de doses de reforço contra a covid-19, em regime de Casa Aberta através de senha digital, especificamente para a comunidade escolar (professores e pessoal não docente).

A mesma nota lembra que “os utentes elegíveis da comunidade escolar do ensino básico e secundário e das Respostas Sociais na infância que queiram vacinar-se com a dose de reforço, terão de efetuar previamente o pedido de senha digital no Portal COVID-19”.

Para usufruírem do sistema de senha digital os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados, explica ainda o SPMS.

Depois de preenchido um formulário no portal, será enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista.