13 anos depois, Britney Spears voltou a beber um copo de vinho

Depois de 13 anos sob a tutela do pai, Britney Spears volta agora a controlar os seus passos e a desfrutar de pequenos prazeres. Aos 40 anos, a cantora destacou que voltou a beber um copo de vinho, algo que não fazia

desde que Jamie Spears tinha assumido a gestão da sua vida pessoal e profissional.

“Tenho a certeza que parece estranho eu a dançar tanto ao som de Madonna... admito (…) é exatamente o que a música dela faz comigo”, começou por dizer, numa publicação partilhada no Instagram.

“Tomei o meu primeiro copo de vinho tinto no fim de semana passado! Eu esperei 13 anos ... é tempo suficiente”, revelou.

“O sarcasmo do eu, eu, eu... a minha família ensinou-me bem com as suas ações... a serem egoístas e a amarem-se a si mesmos. Vamos a isto! Num mundo onde temos o direito de falar, conduzir, comprar álcool, ir a festas, ter dinheiro... Peço desculpa por fazê-lo à frente das pessoas”, completou.