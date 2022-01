Aulas recomeçam a 10 de janeiro e bares e discotecas reabrem no dia 14. Acompanhe aqui

O primeiro-ministro, António Costa, começou a conferência de imprensa desta quinta-feira, com um balanço da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. Após destacar o “bom ritmo” do processo de vacinação, com cerca de 84 mil pessoas a ser vacinadas por dia, Costa sublinhou que as medidas adotadas pelo Governo nos últimos dias levaram a uma “subida muito significativa da testagem”, que foi “fundamental para conter o ritmo de transmissão da doença”.

O primeiro-ministro confirmou que a variante Omicron é “absolutamente dominante” e representa 90% dos casos, mas que, tal como foi dito pelos especialistas, demonstra “menor severidade”, o que se reflete nos internamentos e óbitos.

Desta forma, e apesar da alta transmissibilidade desta variante, na próxima semana é possível avançar “com cautela”.

Assim, o Governo diz registar as novas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) no que diz respeito ao isolamento: Só há isolamento em casos positivos e coabitantes. Além disso, as pessoas com dose de reforço ficam isentas de isolamento.

Segundo Costa, com estas medidas, cerca de 267 mil pessoas que estavam em isolamento viram o seu isolamento terminado ou reduzido.

Também as pessoas com dose de reforço há mais de 14 dias deixam de necessitar de testes para as atividades em que este é exigido.

Em atualização