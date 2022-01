O portal da Direção-geral da Saúde (DGS) para efetuar os pedidos de autoagendamento da vacina contra a covid-19 encontra-se indisponível.



“Caro utilizador o serviço encontra-se com muita procura. Por favor volte a tentar dentro alguns minutos. Muito obrigado”, lê-se no site.



O Nascer do SOL tentou por várias vezes aceder à página e, pelas 11h25, continuava indisponível, mais de 15 minutos depois das primeiras tentativas para aceder ao portal.