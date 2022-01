GNR pune Agência Portuguesa do Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo após detetar descarga ilegal numa lagoa

A descarga ilegal de efluentes pecuários ocorreu no concelho de Caldas da Rainha, numa "lagoa de depuração para a linha de água do Rio Tornada, através de um tubo" que se encontrava escondido por vegetação e num "local de difícil acesso". A coima aplicada poderá chegar a 144 mil euros.





O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Caldas da Rainha encontrou, esta terça-feira, uma descarga ilegal de efluentes pecuários em Alvorninha, no concelho de Caldas da Rainha. Por efeito, a Guarda Nacional Republicana (GNR) puniu a Agência Portuguesa do Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo por esta ilicitude, com uma coima bastante avultada.

De acordo com um comunicado da força de segurança divulgado hoje, os elementos da NPA, durante uma ação de patrulhamento, detetaram "uma descarga de efluentes pecuários que escorria de uma lagoa de depuração para a linha de água do Rio Tornada, através de um tubo que se encontrava dissimulado, junto à densa vegetação, e num local de difícil acesso".

Através de diligências policiais, foi possível constatar que a "descarga era proveniente de uma exploração agropecuária, de forma ilegal, ou seja, sem qualquer tipo de mecanismo que assegurasse a sua depuração", explicam os militares.

Após esta ação, a GNR elaborou um auto de contraordenação "por descarga de efluentes pecuários diretamente para a linha de água, sem autorização da entidade competente para o efeito" e foi remetido para a Agência Portuguesa do Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo, cuja coima punível poderá chegar aos 144 mil euros.