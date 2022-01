Novos casos continuam perto dos 40 mil mas número de recuperados num dia só é o mais alto de sempre

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 39.074 novos casos de covid-19 e 25 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.539.050 de infeções e 19.054 óbitos associados à covid-19.

Por outro lado, o indicador das recuperações mantém-se elevado. Segundo o boletim diário da DGS, foram reportadas 30.707 num só dia, um valor recorde. No total, 1.272.556 pessoas recuperaram da covid-19 desde o início da pandemia em Portugal.

Também o número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses subiu para 1.311, mais 60 em relação a quarta-feira. Já nos cuidados intensivos estão agora 158 pessoas, mais 15 que no dia anterior, e o número mais elevado desde dia 15 de dezembro, ainda que abaixo do limiar crítico de 255 camas ocupadas em UCI ao mesmo tempo.

Note-se que o número de internamentos tem subido consecutivamente desde dia 1 de janeiro.

O número de casos ativos é, agora, de 247.440 casos, mais 8342 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm 201.004 contactos sob vigilância.

Só Lisboa e Vale do Tejo, a região com mais novos casos, reportou mais 16.989 infeções e 15 mortes. Segue-se o Norte, com 14.094 infeções e com sete óbitos. No Centro registaram-se 4285 novos casos, sem mortes a lamentar, no Alentejo 1154 novos casos, com uma morte registada e no Algarve, onde também se registou uma morte, há 1021 novas infecções. No arquipélago da Madeira há 1152 novos casos, sem mortes a registar e no dos Açores 379 novos casos e uma morte a lamentar.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT), atualizados na quarta-feira, davam conta de uma descida do Rt e de um aumento da incidência. Segundo a última atualização da matriz de risco, Portugal situava-se no quadrante roxo, com uma incidência de 2104,7 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e um índice de transmissibilidade — ou R(t) — de 1,41 a nível nacional e no continente.

Estes indicadores habitualmente são atualizados às segundas, quartas e sextas.

Consulte aqui o boletim na íntegra.