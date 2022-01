Jovem de 18 anos morto à facada junto à paragem do Metro em Almada

Um jovem de 18 anos foi assassinado na tarde desta quinta-feira junto ao Metro Sul do Tejo, na rua Conceição Sameiro Antunes, na Cova da Piedade, em Almada. O incidente foi confirmado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O alerta terá sido dado pelas 16h30 para uma agressão com arma branca. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima no chão, com ferimentos no tórax, tendo o óbito sido confirmado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) pelas 17h19.

No local, estiveram os bombeiros de Cacilhas com uma viatura da VMER do Hospital Garcia de Orta e Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo o Comando Distrital da PSP de Setúbal, o suspeito encontra-se em fuga e os motivos para o sucedido são, para já, desconhecidos.

Por se tratar de um homicídio, o caso será entregue à Polícia Judiciária.