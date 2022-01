Quase 50 mil crianças vacinadas esta quinta-feira contra a covid-19

De acordo com um balanço divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), cerca de 49.100 crianças entre os 5 e os 11 foram, até às 19h00 desta quinta-feira, vacinadas contra a covid-19.

Hoje foi o primeiro dia do segundo período de vacinação de crianças com esta idade, estando agendadas até domingo mais de 105 mil vacinações.

Decorreu também esta quinta-feira a vacinação de utentes do grupo prioritário de vacinação da comunidade escolar, tendo sido vacinadas cerca de 23.000 pessoas, além de cerca de 4.900 profissionais das creches e ATL, também marcados para hoje.

Ao todo, segundo os dados dos SPMS, decorreram hoje mais de 84 mil inoculações, sendo que, na parte da manhã até domingo vai continuar a decorrer a vacinação das crianças desta faixa-etária.

Até ao mesmo dia, mas já no período da tarde, decorre a vacinação de reforço contra a covid-19, em modalidade Casa Aberta através de senha digital, especificamente para a comunidade escolar, pessoal docente e não docente.

"Os utentes elegíveis da Comunidade Escolar do ensino básico e secundário e das Respostas Sociais na infância que queiram vacinar-se com a dose de reforço, terão de efetuar previamente o pedido de senha digital no Portal COVID-19", lê-se na nota divulgada pelos SPMS.

O comunicado alerta ainda que, para obter a senha digital, os utentes devem pedi-la para o dia em que querem ser vacinados e devem informar-se da disponibilidade do centro de vacinação pretendido, sendo que, no local, é necessário apresentar o documento comprovativo da profissão.

De acordo com a mesma nota, só esta quinta-feira, foram pedidas mais de 18.500 senhas digitais.