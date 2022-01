Efemérides de 7 de janeiro

1355 Foi assassinada há 667 anos D. Inês de Castro (n.1320), aia de D. Constança de Castela – a noiva oficial de D. Pedro I –, por ordem do Rei D. Diniz, que queria casar o filho e herdeiro (que a faria Rainha póstuma) com aquela.

1610 Galileu Galilei (1564-1642), que a Inquisição obrigou a abjurar do heliocentrismo, identificou há 412 anos a existência de quatro satélites de Júpiter.

1841 O escritor Victor Hugo (1802-85), autor de Os Miseráveis, grande defensor dos direitos humanos e activista político nessa área, foi admitido há 181 anos na Academia Francesa.

1927 Foi inaugurado há 95 anos o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque e Londres, através de ondas de rádio, montado pela empresa norte-americana AT&T.

1953 Os EUA anunciaram há 69 anos a posse da bomba de hidrogénio, muito mais forte do que as atómicas explodidas em Hiroxima e Nagasaki, mantendo-se à frente da corrida às armas da Guerra Fria.

1979 Saiu há 42 anos o último número do vespertino português A Luta, jornal socialista lançado em 1975 como sucessor da República (tomada e encerrada pelo PCP), feita com um título republicano de Brito Camacho nas bancas entre 1906-35.

2004 Entrou em vigor em Portugal há 18 anos o Sistema de Triagem de Manchester na maioria das unidades hospitalares públicas do país – vindo a ser adoptado até estranhamente por alguns hospitais privados, como a CUF.

2008 Leya é o nome do novo grupo editorial, constituído inicialmente por oito editoras, apresentado há 19 anos por Paes do Amaral – seu 1º proprietário.

2011 Carlos Castro, jornalista social de categoria inferior, então com 65 anos, foi encontrado há 11 morto num quarto de hotel em Nova Iorque, espancado e castrado,- por cujo assassínio seria ali condenado um amante seu português.

2015 Teve lugar há 7 anos o atentado na redação parisiense do Charlie Hebdo, um semanário conhecido pelas suas caricaturas satíricas.

2016 O grupo canadiano Almonty anunciou há 6 anos a aquisição das Minas da Panasqueira, exploração de volfrâmio com sede no concelho da Covilhã, que pertencia ao grupo japonês Sojitz.

2018 O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi condenado há 4 anos a seis e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa no âmbito do processo Fizz.

2020 A covid 19 foi descoberta há 2 anos em Wuhan, China.

2021 Biden foi confirmado há 1 ano pelo Congresso dos EUA, depois de solucionado o seu assalto.