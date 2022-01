Tancos: Azeredo Lopes diz que sai do processo "com a cabeça levantada"

Depois de ser absolvido de todos os crimes, no âmbito do caso do furto e recuperação de armas do paiol de Tancos, o antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes disse sair do processo “com a cabeça levantada”.

“Entrei neste processo com a cabeça levantada, passei por este processo com a cabeça levantada e saio deste processo com a cabeça levantada, o que era para mim muito importante”, disse Azeredo Lopes, à saída do tribunal de Santarém, onde esta sexta-feira foi lido o acórdão final do julgamento.

“Saio deste processo sem reparos”, acrescentou.

Azeredo Lopes, que se demitiu na sequência do processo, destacou ainda o facto de, “tanto o Ministério Público, como depois o coletivo propriamente dito, ter confirmado aquilo que” o ex-ministro sempre “disse que era a verdade”.



Já o advogado do antigo governante foi mais duro e considerou que o processo foi uma “vergonha”.

“Este processo é uma vergonha desde o início até ao fim do julgamento”, disse Germano Marques da Silva, que criticou a “incompetência” de todos os que intervieram no processo, desde a Polícia Judiciária ao Ministério Público.

“Desde o primeiro momento, vi que não havia qualquer elemento de prova naquele processo, tudo eram construções fantasiosas e a Justiça não se faz assim. Portanto o problema não é da lei mas das pessoas que a aplicam”, completou.

Recorde-se que Azeredo Lopes estava acusado de quatro crimes: denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento pessoal praticado por funcionário.