Recém-nascido encontrado no caixote do lixo de uma casa de banho de avião

Um bebé com apenas horas de vida foi encontrado vivo dentro de um caixote do lixo da casa de banho de um avião da companhia aérea Air Mauritius.

De acordo com a BBC, o recém-nascido foi encontrado por trabalhadores do aeroporto, depois de o avião ter aterrado no aeroporto internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, a 1 de janeiro.

A criança foi imediatamente levada para um hospital para receber tratamento, sendo que a mulher sobre as quais recaiam suspeitas de ser mãe do bebé começou por rejeitar o menino.

Contudo, foi depois feito um exame que confirmou que ela tinha acabado de dar luz, tendo sido posta sob vigilância policial no hospital.

Tanto a mãe como a criança estão bem e, depois de ter alta hospitalar, a mulher vai ser interrogada e acusada de abandono de recém-nascido.