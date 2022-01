Francisco Rodrigues dos Santos: "Olham-me com desconfiança por não ter título nobiliárquico"

Será que o anúncio da morte do CDS-PP foi ‘manifestamente exagerado’? O seu líder surge nesta entrevista munido de escudo e espada (não tivesse ele estudado no Colégio Militar, cujo crachá ostenta na lapela do blazer). O escudo é medieval: chama-se Doutrina Social da Igreja (DSI) e permite-lhe uma defesa segura contra todas as investidas sobre as preocupações sociais do partido. A espada, essa, trá-la afiada para apontar sem dó nem piedade a dois senhores: Rio - «que traiu o centro-direita» - à sua esquerda, e Ventura - «um populista extremista» - à sua direita.

Sem baixar a guarda, o líder do CDS aborda nesta entrevista um conjunto de assuntos sobre os quais o CDS vai optando por estar calado. Deixa cair finalmente algumas palavras sobre o movimento LGBT, que rejeita associar ao partido por considerá-lo um cavalo de Troia da ideologia de género. Além disso, considera tratar-se de um «movimento identitário», algo que o CDS rejeita por definição (como tão bem se nota na defesa das touradas).

Coloca a negrito as letras ‘PP’: Rodrigues dos Santos quer um CDS menos benzoca e mais perto do que foi o berço do partido: o povo. Do partido e seu, como explica nesta conversa, em que confessa que sente olhares de «desconfiança por não ter título nobiliárquico». Ainda vai conversando com Paulo Portas, que diz só ter influência no partido por via de si. Hoje, é «mais próximo» de Ribeiro e Castro, a quem se «rende» nesta entrevista.

Critica militarmente o Chega, realçando o CDS como a solução da direita civilizada. Acusa-o de cópia em tudo «aquilo em que é razoável» e confessa desconfiar que o «Chega não morre de amores pela democracia». Conclui confiante de que não perderá deputados e apelando ao voto no partido que dirige: «Pelas mesmas razões de sempre».

Que soluções tem o CDS-PP para melhorar a vida dos pobres?

Todo o compromisso eleitoral é direcionado àqueles que não tiveram as mesmas oportunidades para subir na vida e que precisam que o Estado as ajude a atingirem o seu projeto de sucesso. A nossa primeira preocupação são os idosos: nós somos o partido que quer cuidar de quem cuidou de nós e dar o carinho, o afeto e os apoios que merece a nossa população sénior. Para que não tenham que escolher entre comprar alimentos ou comprar medicamentos, nós propomos um vale farmácia: um apoio em dinheiro que cobre todas as despesas com medicamentos na farmácia aos idosos com mais de 65 anos e de baixos rendimentos. Propomos, também, um complemento de pensão no Inverno para o aquecimento das casas, sobretudo da população idosa. Há muita gente que nas estações frias não consegue aquecer-se nos seus lares porque não tem dinheiro para pagar a fatura da eletricidade.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber o jornal em sua casa. Saiba como aqui.