John M. Barry: "O impacto na forma como vivemos vai ser maior do que em 1918"

John M. Barry estudou a pandemia de 1918, com 50 milhões de mortos e um medo que entrava nos ossos. Ainda assim, tornou-se uma nota de rodapé na história. Acredita que a covid-19, menos letal, deixará marcas maiores no quotidiano e provou que as medidas não farmacológicas salvam vidas. Mas também a importância de comunicar com verdade com a população: ‘Quando se perde a credibilidade, não se consegue recuperá-la’.





Em 2004, publicou o resultado de uma investigação sobre a pandemia de 1918, trabalho que o levaria a ser convidado para ser consultor nas Administrações Bush e Obama para a preparação de resposta a epidemias. Quis que se falasse da crise de saúde pública que, em poucos meses, matou mais do que a peste negra da Idade Média num século: pelo menos 21 milhões de mortes, segundo alguns estudos mais recentes entre 50 milhões a 100 milhões, numa altura em que a população mundial era menos de um terço da atual. Ao longo destes quase dois anos de covid-19, revisitou as lições de há 100 anos para escrever sobre o presente. Acredita que a Grande Gripe, como lhe chamou em The Great Influenza: The Story of the Deadliest Plague in History, alterou o curso da história ao condicionar o então presidente dos EUA Woodrow Wilson nas negociações do Tratado de Paz que pôs fim à Primeira Guerra, com sanções para a derrotada Alemanha. Esta também deixará marcas, diz, numa conversa a três com o Nascer do SOL e uma publicação da Grécia, com a Europa e os EUA a serem varridos pela Omicron e comparações com o último fôlego da pandemia de há 100 anos com uma variante mais ligeira.

Quando publicou The Great Influenza, como foi a receção? As pessoas questionaram por que estava a querer destapar um momento tão trágico da história?

Foi aceite, foi lido. Na Administração chamaram-me para estar envolvido na preparação da resposta a pandemias (Fran Townsend, conselheira de George W. Bush, recordou em 2020 como, após ler o livro, o então Presidente norte-americano lhe disse que era preciso criar uma estratégia de resposta a pandemias). A publicação acabou por coincidir com a epidemia de SARS e por ter também muita atenção por isso.

