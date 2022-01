Rúben Rua? "Nunca tive interesse de o seguir, não somos amigos", diz Rita Pereira

Confrontada com várias questões de fãs e de 'haters', Rita Pereira, de 39 anos, não hesitou em responder a qualquer pergunta sobre algumas das polémicas que rondam a sua vida como atritos com o modelo Rúben Rua e também com o músico Fernando Daniel ou as alegações sobre silicone numa parte traseira do seu corpo.





A primeira convidada da nova temporada do programa "É Preciso ter Lata", apresentado por Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro no Youtube, foi Rita Pereira, que revelou vários pormenores sobre algumas das polémicas que rondam a sua vida: atritos com o modelo Rúben Rua e também com o músico Fernando Daniel, as alegações sobre silicone numa parte traseira do seu corpo e ainda o famoso vídeo da atriz que virou 'meme' nas redes sociais.

Confrontada com várias questões de fãs e de 'haters', Rita Pereira, de 39 anos, não hesitou em responder a qualquer pergunta com o objetivo final de angariar dinheiro para a associação "Chão dos Bichos".

Uma das questões mais ardentes foi sobre a polémica na qual esteve envolvida com o apresentador da TVI, quando este disse que ambos se deixaram de seguir na rede social Instagram.

Rita Pereira aproveitou o momento para deixar tudo bem claro: “Só gostava de dizer ao Rúben que nunca o segui. Nunca segui o Ruben, nunca tive interesse de o seguir, não somos amigos, portanto isso nunca aconteceu foi só um equívoco dele”, contou a atriz.

Já quanto à história com Fernando Daniel, a polémica sucedeu-se na altura em que a atriz era um dos jurados no programa "All Together Now" da TVI. O cantor disse que a postura da atriz não foi a melhor, ao dizer que esta era "mal-educada".

“Trocamos várias mensagens sobre isso e ele manteve-se em não concordar comigo e eu tudo bem, siga com a vida. Não admito que me chamem esses nomes. Acho muito engraçado e, principalmente, os homens e essa naturalidade com que falam mal das mulheres”, sublinhou Rita Pereira.

Uma das maiores dúvidas sobre o corpo da atriz é se o rabo da artista tem silicone, ou não. Mais uma vez, Rita Pereira não hesitou em responder, ao pedir a Rita Rugeroni que apalpasse o seu rabo e desse a sua opinião. “Ah é molinho!” disse a radialista que ainda afirmou que não parece ter próteses. “Adoro que me digam isso porque significa que aos 40 anos o meu rabo está lá”, assinalou a atriz.

Em relação ao vídeo que se tornou um ícone nas redes sociais, no qual a atriz aparece entusiasmada com o facto de ser quarta-feira, Rita Pereira revelou a história por detrás do sucesso.

“Aquilo sou eu. […] Tinha acabado de deixar o meu filho na escola e de estacionado para ir passear os meus cães de repente começa a dar uma música da Madonna e decidi filmar eu a dançar e a curtir. O mais engraçado é quando isto se tornou viral os meus amigos mais chegados e o meu pai também disseram: ‘Rita o que se está a passar? Está toda a gente a falar da quarta-feira e de tu a dançares no carro?’. Lembro-me de mostrar o vídeo ao meu pai e ele: ‘Ok e então?’. Esta é a Rita lá de casa”, contou, ao indicar que não se sente afetada com os comentários e aliás, já faturou com este vídeo.