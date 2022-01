Georgina revela momento difícil pelo qual passou quando chegou a Madrid: "Acabei num apartamento que tinha sido uma despensa"

O documentário da Netflix sobre a vida da companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está prestes a estrear e a modelo fez questão de levantar o véu para mostrar um pouco daquilo que vai ser conhecido sobre os seus pormenores mais pessoais.

No novo teaser do 'Soy Georgina', a namorada do CR7 conta que os primeiros tempos em Madrid foram passados com dificuldades financeiras. "A minha chegada a Madrid foi... tremenda. Estava à procura de apartamentos baratos, de 300 euros, e acabei num apartamento que tinha sido uma despensa. Com um frio no inverno e um calor no verão...", revelou a modelo argentina de 27 anos.

A bailarina também recordou o momento em que conheceu Cristiano Ronaldo, ao admitir que naquele dia, a sua "vida mudou". Georgina conheceu Ronaldo quando estava a trabalhar na loja da Gucci na Rua Serrano, em Madrid, onde se localizam várias marcas de luxo.

O documentário que conta a história de Georgina Rodriguez e os seus detalhes mais íntimos por detrás das câmaras estreia a 27 de janeiro na plataforma de streaming.