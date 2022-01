PSP de Lisboa faz 19 detenções em 24 horas

Entre as detenções efetuadas, nove foram por condução de veículo sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes, uma por violência doméstica e duas por desobediência.





O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa informou este domingo que, nas últimas 24 horas, entre as 00h e as 23h59 de sábado, executou várias operações policiais tendo concretizado um total de 19 detenções.

De acordo com a nota à imprensa, entre as detenções efetuadas, nove foram por condução de veículo sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes, uma por violência doméstica e duas por desobediência.

O Cometlis destaca ainda a apreensão de duas armas brancas e de vários estupefacientes, dos quais 11,040 doses de cannabis, 2,660 doses de cocaína, 3 mil doses de heroína e 4 mil doses de outras substâncias.

Neste período, ocorreram também 27 acidentes de trânsito, dos quais resultaram 9 feridos ligeiros, indica o comando da PSP de Lisboa.