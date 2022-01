Michael Lang, criador do festival de Woodstock, morre aos 77 anos

Michael Lang, cocriador e organizador do lendário festival de Woodstock, morreu no sábado, 8 de janeiro, aos 77 anos.





Michael Lang, cocriador e organizador do lendário festival de Woodstock, morreu este sábado, aos 77 anos. De acordo com o Hollywood Reporter, um porta-voz da família informou que Lang faleceu em Nova Iorque de um tipo raro de cancro. Este deixa a esposa e cinco filhos.

Lang foi um dos responsáveis pelo Woodstock Music and Art Fair de 1969, evento que apresentou ao mundo personagens que se tornariam imortais e influenciariam todas as demais gerações da cultura pop. Além disso, este também foi o “cabecilha” das edições 1994 e 1999, esta última envolta em forte polémica, devido a graves incidentes, entre os quais fogo posto, motins e agressões sexuais.

O empresário apareceu pela última vez publicamente pouco antes da pandemia de covid-19 nas celebrações do 50º aniversário do festival, que foram marcadas por polêmicas tentativas de voltar a realizar o grandioso evento.

Lang foi criado em Brooklyn e frequentou a faculdade em Nova Iorque antes de entrar na área da promoção de eventos no final da década de 1960.

O seu “primeiro” festival foi o Miami Pop em 1968, que contou com Jimi Hendrix, Frank Zappa e John Lee Hooker, entre outros grandes nomes da época.

No ano seguinte, ao lado de John Rosenman, Artie Kornfeld e John P. Roberts, criou o Woodstock, evento que atraiu cerca de 400 mil pessoas a uma fazenda em Bethel, Nova Iorque para ouvir concertos de Santana, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jimi Hendrix ou Crosby, Stills, Nash & Young, entre outros, e impactou a história da música mundial.