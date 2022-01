Combustíveis. Preços voltam a subir esta segunda-feira

A evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os preços dos combustíveis vão aumentar a partir desta segunda-feira, mas esta subida será mais significativa no caso do gasóleo.

A gasolina simples 95 irá subir 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo simples deverá subir 3 cêntimos por litro. Um aumento do preço que acompanha o aumento do valor do petróleo nos mercados internacionais e que já supera os 80 dólares o barril.

Recorde-se que a evolução dos custos depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mas a verdade é que os dados não são animadores. O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE.

Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.