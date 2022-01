Novos casos mais do que duplicaram em relação ao domingo passado

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 26.419 novos casos de covid-19 e 22 mortes associadas à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 1.639.846 de infeções e 19.113 óbitos associados à covid-19.

É de salientar que o número de novos casos registados nas últimas 24 horas (26.419) é substancialmente mais baixo do que o número reportado este sábado (35.643), mas é mais do dobro comparativamente aos números do boletim divulgado pela DGS no passado domingo (11.080).

Note-se que aos domingos tendencialmente há uma redução acentuada do número de casos devido a questões de testagem.

Também o número de doentes internados com covid-19 nos hospitais portugueses subiu para 1.449, mais 61 em relação ao dia anterior. Já nos cuidados intensivos estão agora 150 doentes, menos 3 que no dia anterior.

O número de casos ativos é, agora, de 273.961 casos, mais 15.639 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm 224.673 contactos sob vigilância.

O boletim diário da DGS dá ainda conta de mais 10.758 recuperados. No total, 1.346.772 pessoas recuperaram da covid-19 desde o início da pandemia em Portugal.

Dos 26.419 novos casos, 20.886 estão concentrados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (11.370) e no Norte (9516), sendo que as restantes regiões registaram números muito inferiores: Centro (2640), Madeira (1024), Alentejo (885), Algarve (698) e Açores (286).

Entre as 22 mortes a lamentar, 11 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e quatro na região Norte. No Centro, Alentejo e Algarve foram reportadas duas mortes em cada região. Nas regiões autónomas, a Madeira tem uma morte a lamentar, por seu lado, os Açores foram a única região do país sem óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT), atualizados na sexta-feira, davam conta de uma descida do Rt e de um aumento da incidência. Segundo a última atualização da matriz de risco, Portugal tem agora uma incidência de 2438,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Já a nível continental o caso piora: é de 2444,5. No que se refere ao índice de transmissibilidade — ou R(t) —, o valor está nos 1,32, tanto a nível nacional como continental. Na quarta-feira, este indicador situava-se nos 1,41.

Estes indicadores habitualmente são atualizados às segundas, quartas e sextas.

Consulte aqui o boletim na íntegra.