Branca de Neve ou Rainha má? Foto de novo vídeoclipe de Adele deixa fãs na dúvida

A cantora britânica Adele partilhou no Instagram uma imagem do videoclipe do seu próximo single “Oh My God”, que integra o seu novo álbum “30”, onde aparece com um vestido de cetim vermelho, a segurar uma maçã nas mãos.

A fotografia gerou de imediato muita especulação dos fãs, com comparações entre a cantora e as personagens do clássico da Disney "Branca de Neve e os Sete Anões".

Em resposta à publicação da cantora foram surgindo comentários que aludiam tanto à personagem da princesa como à vilã do filme.

Para já a artista manteve-se em silêncio, deixando os fãs divididos nas opiniões.