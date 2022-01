Jaguar à solta num Jardim Zoológico no Brasil

Na manhã de sábado, 8 de janeiro, um jaguar fugiu do local onde estava preso, no Jardim Zoológico da cidade de Brasília, capital do Brasil, causando pânico entre todos aqueles que ali se encontravam.

De acordo com informações da Fundação Zoológico de Brasília, a fuga foi detetada perto das 9h locais e o alerta foi dado por um dos visitantes que viu o animal à solta. Alegadamente, o jaguar estava preso à espera dos biólogos para o anestesiar e levar de volta para o recinto próprio. Contudo, não foi isso que aconteceu.

Assim que se deu o alerta, o sistema de evacuação de emergência foi imediatamente ativado e os 20 visitantes que se encontravam àquela hora no local foram evacuados.

Ainda de acordo com a Fundação Zoológico de Brasília, o jaguar, que tem 4 anos, chegou ao zoo bebé e está habituado à presença humana, o que, provavelmente, “o torna menos perigoso”. Apesar disso, em situações em que sinta perigo, este pode atacar.

Com isso em mente, os biólogos decidiram usar dardos para tranquilizar o animal antes de chegarem perto e conseguirem, por fim, levá-lo de volta para o local de onde fugiu.