Colisão rodoviária no concelho de Santiago do Cacém leva à morte de bebé e jovem

Segundo fontes da Proteção Civil e da GNR, uma colisão entre dois automóveis no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal) no domingo, resultou na morte de um bebé e de um jovem, tendo ainda deixado duas pessoas com ferimentos graves.





Em declarações à Lusa, uma fonte da GNR adiantou que as vítimas mortais são um menino, com cerca de três meses, e um jovem, na casa dos 17 anos.

A mesma fonte revelou ainda que ficaram feridos, com gravidade, uma mulher de 40 anos e um rapaz de 12, tendo ambos sido levados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, os dois óbitos foram declarados logo no local.

O alerta do acidente que ocorreu na Estrada Nacional 261, entre Alvalade e São Domingos, foi dado às 13:47.

Logo, foram mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Santiago do Cacém e de Alvalade, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR - num total de 30 elementos, apoiados por 13 veículos.

Além disso, foi ainda mobilizado um helicóptero do INEM. Contudo, este não chegou a ser utilizado.