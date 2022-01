Pai das deputadas Joana e Mariana Mortágua desaparecido desde a manhã deste domingo

O pai das deputadas do Bloco de Esquerda (BE) Joana e Mariana Mortágua está dado como desaparecido. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias (JN) que esclareceu que o idoso de 87 anos foi visto pela última vez em Alvito, Beja.

Segundo este órgão de informação, tanto a GNR como os Bombeiros de Alvito realizar buscas em diversas localidades do distrito de Beja e também no Fundão, mas não há qualquer sinal de Camilo Mortágua nem da sua viatura. Segundo o capitão Nuno Afonso, oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, em declarações ao jornal anteriormente referido, "o alerta foi dado pela mulher" após saber que o marido não chegara ao destino e entendido que o telemóvel deste se encontrava desligado.

De acordo com o JN, "a filha Joana Mortágua soube do desaparecimento do pai quando estava, este domingo, numa ação de campanha do BE com Catarina Martins, em Ferreira do Alentejo, e deslocou-se em seguida para casa da mãe, a cerca de 30 quilómetros".

Camilo Mortágua nasceu em Oliveira de Azeméis, a 29 de janeiro de 1934, e é um antifascista português que ficou célebre pela participação no desvio do paquete Santa Maria.