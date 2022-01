"Ele está a usar o menino". Carla entregou o filho ao pai e desconhece o paradeiro do bebé de 15 meses

"Eu não sei o que ele pode fazer ao menino porque, para me magoar, é capaz de qualquer coisa. Para a justiça, é sempre tudo pelo superior interesse da criança, mas não é isso que se está a verificar", conclui a progenitora que, até às 22h50 deste domingo, não sabia do paradeiro do pequeno Guilherme.





"Não estou com o pai dele desde o início de 2020. Posso dizer que acompanhou a gravidez ao máximo tendo em conta as restrições da pandemia. Ele nasceu em outubro e, duas semanas depois, o António queria forçar-me a ter uma relação com ele. E eu fugi, exatamente por coisas que achava que eram bullying mas descobri posteriormente que o termo certo é violência psicológica", começa por contar Carla Correia, de 41 anos, mãe do pequeno Guilherme de 15 meses. "Vivemos na mesma casa durante o namoro, mas durou pouco. Eu sou de Bragança e ele é de Penacova e, na altura, tinha arranjado emprego no Porto e eu fui para lá com ele. Vivemos na casa de uma amiga e, depois, num quarto emprestado. No fundo, parecíamos dois adolescentes", conta a empresária que se terá desiludido com o sommelier António Lopes.

"Em dezembro de 2019, tomei coragem, saí e vim-me embora. Entretanto, ele ainda conseguiu chegar até mim, telefonar, chorar baba e ranho, dizer que mudava tudo aquilo que eu quisesse e veio ter comigo. Depois, bati o pé, fechei a porta completamente e no fim de janeiro de 2020 descobri que estava grávida. Debati-me muito, não sabia se devia levar a gravidez adiante ou não - é uma mágoa porque o Guilherme é a melhor coisa que tenho -, mas decidi avançar", narra a mulher que terá sido vítima de pressão psicológica por parte do ex-companheiro, sendo que este lhe asseverou que se não aceitasse reatar o namoro, pediria a guarda partilhada da criança. "Tu não vais querer que o nosso filho ande de um lado para o outro", terá afirmado o homem de 34 anos. "Cheguei ao final da gravidez e disse: se queres ter mesmo uma família, demonstra-o e dei-lhe uma oportunidade".

Contudo, viria a ficar arrependida, pois o quotidiano do então casal terá continuado a ser insuportável. "Estive em trabalho de parto durante quase 48 horas e ele esteve a ver televisão como se nada fosse. Tive uma hemorragia, complicações com a cesariana e, quando finalmente cheguei ao quarto, ele disse: 'tenho boas e más notícias'. Fiquei em pânico e ele teve a distinta lata de me dizer que as más eram que o Porto tinha perdido com o Marítimo. Eu pensei 'esta pessoa não é normal'". Com a acumulação de desgostos e situações semelhantes a esta, que a deixavam desconfortável e com receio daquilo que poderia acontecer futuramente, pôs um ponto final definitivo no relacionamento. "Gosto de ti, mas não sou feliz contigo", terá explicado ao então namorado que conheceu no verão de 2018. "Era muito subtil: fazia-me duvidar de tudo. Eu pensava 'será que vi, será que ouvi?' até que comecei a prestar mais atenção e a ter certezas. E a resposta do outro lado era tão mecânica, como 'és tão louca' e 'nunca te bati, não percebo como dizes que és infeliz'.

Apesar de nunca ter sido vítima de agressões físicas, sentiu o peso das psicológicas e decidiu investir em sessões de psicoterapia. "O psicólogo perguntou-me se ele era controlador. Refleti e entendi que o António me tinha envolvido de uma maneira na vida dele que a minha vida era a dele: era empregada para lavar e arrumar tudo, levar o carro à inspeção, fazer comida, etc. Na altura, ele trabalhava num restaurante e eu tinha uma empresa minha. E eu tinha sempre de corrigir tudo aquilo que ele me pedia que fizesse. Ele, para mim, tem traços de psicopatia e estas pessoas são perigosas", esclarece, recordando que, em dezembro de 2020, compareceu a primeira vez a tribunal e "ele disse que havia alienação parental e senti que era uma víbora, a má da fita. Ele vinha para casa da minha mãe quando bem lhe apetecia. Acompanhou o que quis quando quis e chegou a querer trazer 11 pessoas. Rejeitei essa possibilidade e foi a única restrição que lhe impus por causa da pandemia, mas ele respondeu que não se sentia bem cá e o meu filho, a partir dos três meses, teve de sair constantemente de casa. Até com temperaturas negativas".

"Ele queria que eu fosse para o Porto para pedir a guarda partilhada e uma coisa que ele diz é que até me pagava metade da renda, ficaríamos cada um numa casa. Primeiro, ele achava que eu ia aceitar uma coisa destas: como seria possível se não tinha rede de apoio nenhuma lá? Quando o meu filho fez um ano, levou-o e não mo trouxe. Nesse dia, mandou-me mensagem e disse que estava com muitas dores no joelho, não podia vir a conduzir e eu ia a Aveiro buscar o menino ou ele tentava arranjar boleia. Hoje, mandou-me um e-mail, a dizer que teve problemas com o carro quando estava a caminho daqui e que ia ver se amanhã lhe resolvem o problema. E que não valia a pena ir ao encontro dele porque não me entregaria o bebé", diz, entre lágrimas, realçando que a última vez que viu o filho foi num vídeo rececionado às 20h33. "Esteve a chorar. Disse que ele estava calminho e bem disposto, mas quem conhece o Guilherme sabe que isto é mentira".

Carla tentou fazer uma videochamada e, desde esse momento, o pai - que foi buscar o bebé acompanhado de uma namorada - não disse mais nada nem respondeu às suas tentativas de contacto. Temendo os eventuais desenvolvimentos negativos da situação, por já ter tido uma experiência semelhante antes, telefonou para a GNR de Vagos - vila onde António reside - e a de Penacova - vila de Coimbra onde os pais do antigo namorado vivem. Porém, em nenhum dos locais a força de segurança obteve novidades, pois as luzes estão apagadas, o portão da segunda casa trancado e mesmo tocando à campainha e batendo à porta a autoridade não teve sucesso.

"Ele está a usar o menino e o tribunal deixa que isto aconteça. Por exemplo, tem de lhe dar biberão porque ainda mama e eu não sei se o faz. Até aos seis meses, ele teve de contribuir com 150 euros para o meu filho e eu pagar-lhe as deslocações no mesmo valor. Ou seja, efetivamente, nenhum de nós entregava dinheiro ao outro porque o Tribunal de Bragança estipulou isto que, a meu ver, não faz sentido nenhum" e, desde essa altura, a empresária teve de começar a levar o bebé a Aveiro uma vez por mês. "Neste momento, tenho processos em tribunal porque ele quer pedir-me indemnizações pelas deslocações e exigir a guarda do menino! Quando não posso atender às 9h em ponto as videochamadas, diz que estou a incumprir a decisão do tribunal. A questão é que, por vezes, nem sequer atende e o menino fica sentado na cadeirinha durante 15 minutos à espera".

"Como é que é possível estarem a acontecer situações destas debaixo dos nossos olhos, sem qualquer responsabilização por parte dos juizes que proferem estas decisões?", questiona Francisca de Magalhães Barros, ativista dos direitos humanos que recebeu os primeiros desabafos de Carla via Instagram. "Um bebé de 15 meses que dorme com a mãe, ainda mama, está neste momento a 300 quilómetros da sua principal cuidadora e ninguém faz absolutamente nada? Como é que isto pode ser sequer teoricamente possível?", pergunta, revoltada, a também pintora e cronista.

"Eu não sei o que ele pode fazer ao menino porque, para me magoar, é capaz de qualquer coisa. Para a justiça, é sempre tudo pelo superior interesse da criança, mas não é isso que se está a verificar", conclui a progenitora que, até às 22h50 deste domingo, não sabia do paradeiro do pequeno Guilherme.