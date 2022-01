Taxa de desemprego na zona euro caiu para 7,2% em novembro

A taxa de desemprego recuou, em novembro do ano passado, para os 7,2% na zona euro e os 6,5% na União Europeia (UE). Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat e mostram também que, em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,3% nesse mês.

O gabinete de estatística europeu estima que, no mês em análise, existiam 13.984 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11.829 milhões na zona euro.

Em comparação com o mês anterior, o número de desempregados diminuiu 247 mil na UE e 222 mil na zona euro. Em relação a novembro de 2020, o desemprego diminuiu 1.659 milhões na UE e 1.411 milhões na área do euro.

No que diz respeito a países, Espanha (14,1%), Grécia (13,4%) e Itália (9,2%) foram os que registaram as maiores taxas de desemprego em novembro. Do lado contrário, República Checa (2,2%), Países Baixos (2,7%) e Alemanha (3,2%) são as mais baixas.