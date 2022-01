UE levanta suspensão de voos para a África Austral

A suspensão de voos para a África Austral vai ser levantada pelos Estados-membros da União Europeia (UE).

A decisão, com vista a retomar as ligações aéreas que tinham sido interrompidas devido à variante Omicron, foi anunciada, esta segunda-feira, pela presidência francesa do Conselho da UE, no Twitter. Numa publicação, a presidência indica que se chegou a um “acordo entre os Estados-membros no IPCR [grupo de resposta do Conselho a situações de crise] esta manhã para retirar o travão de emergência em vigor de forma a permitir a retomada do tráfego aéreo com os países da África Austral”.

“Os viajantes desta área continuarão, contudo, sujeitos às medidas sanitárias aplicáveis aos viajantes de países terceiros”, acrescenta.

Recorde-se que foi no final de novembro de 2021 que os Estados-membros da UE decidiram suspender os voos de sete países da África Austral devido à variante Omicron, que é já dominante em vários países da UE.