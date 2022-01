Mark Wahlberg mostra-se no ginásio com o namorado da filha e brinca: "Costumava treinar para manter os rapazes longe"

Alguns pais mostram-se muito protetores no que diz respeito à vida amorosa dos seus filhos, mas esse não parece ser o caso de Mark Wahlberg. O ator, de 50 anos, mostra que aceita o facto de a filha mais velha estar a crescer e a ganhar asas e até cria alguns momentos divertidos em torno da situação. Desta vez, a estrela de Hollywood partilhou um vídeo, no qual se mostra no ginásio ao lado do namorado de Ella Rae, de 18 anos.

“Costumava treinar para manter os rapazes longe das minhas meninas e agora estou a treinar com o namorado. Imaginem só”, diz o ator, que surge vestido da mesma forma que o genro.

Na legenda do vídeo, Mark Wahlberg deixou ainda alguns elogios ao jovem. “A Ella é uma rapariga sortuda e eu sou um pai sortudo! Ele é um ótimo jovem”, escreveu.

A publicação rapidamente se encheu de comentários animados, nomeadamente de algumas caras mais conhecidas. O ator e apresentador Mario López foi um dos que decidiu comentar o ‘post’ do amigo. “Mantenha-os por perto. Inteligente”, escreveu.

Recorde-se que, além de Ella, o ator é ainda pai de Grace Margaret, de 11 anos, e dos rapazes Brendan Wahlberg, de 13, e Michael Wahlberg, de 15.

Anteriormente, o artista já tinha referido que ser pai de duas raparigas tinha alterado a sua visão sobre as mulheres em geral, mostrando-lhe como são “fortes” e “inteligentes”.