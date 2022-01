Pudins, desfiles e um concerto: os planos para o Jubileu de Platina de Isabel II

A 6 de fevereiro, Isabel II será a primeira monarca britânica a celebrar o Jubileu de Platina e os planos para a celebração que assinala os seus 70 anos no trono, e que irá estender-se ao longo do ano, já são conhecidos.

De acordo com a BBC, as primeiras atividades arrancam já esta segunda-feira, estando prevista uma competição para inventar um novo pudim para celebrar o longo reinado de Isabel II. Os finalistas serão avaliados por um painel, que conta com a chef Monica Galetti, jurada do Masterchef britânico.

A receita vencedora será depois partilhada com o público e o pudim constará no menú dos Grandes Almoços do Jubileu, que irão decorrer durante o fim de semana prolongado de 2 a 5 de junho. Nestes dias, Sandringham e Balmoral, duas das residências da família real britânica, estarão abertas ao público.

Antes disso, de 12 a 15 de maio, haverá um espetáculo de 90 minutos no Castelo de Windsor que contará com 500 cavalos e cerca de mil artistas, no qual será contada a história da monarca até ao momento atual.

Já no primeiro dia do fim de semana prolongado, a 2 de junho, regressa o desfile Trooping the Colour, que se realizará em pleno pela primeira vez desde o início da pandemia, com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos.

No dia seguinte, será celebrada uma cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo, em Londres. A 4 de junho, o Palácio de Buckingham dará uma festa acessível ao público que poderá assistir a um concerto ao vivo mediante inscrição prévia. Até agora, deconhecem-se quem são os convidados que subirão ao palco, mas, segundo a BBC, serão grandes estrelas do mundo do entretenimento.

A 5 de junho, o Grande Almoço do Jubileu será uma evento que terá presença um pouco por todo o país, com festas de ruas e um grande desfile composto com 5 mil pessoas do Reino Unido e da Commonwealth nas imediações do Palácio de Buckingham. O público poderá desfrutar de artes de rua, circo e música.

Depois em julho, haverá três exposições dedicadas à monarca, no Palácio de Buckingham, no Castelo de Windsor e no Palácio de Holyroodhouse.