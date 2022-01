Mais de 80% dos adultos da UE estão totalmente vacinados

Até ao momento, há 292 milhões de adultos na UE totalmente vacinados. Se forem consideradas todas as faixas etárias, há 307 milhões totalmente inoculados (incluindo crianças).





Mais de 80% da população adulta da União Europeia (UE) está totalmente vacinada contra a covid-19, anunciou esta segunda-feira a Comissão Europeia, deixando ainda um apelo aos que ainda não foram inoculados.

“Ao nível da UE, já vacinamos totalmente mais de 80% da nossa população adulta. Este é um marco muito importante, especialmente no que diz respeito à propagação da variante Ómicron”, referiu a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Durante uma conferência de imprensa em Estocolmo, Suécia, após uma visita à sede do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a comissária europeia salientou a importância de se continuar "a administrar vacinas de reforço a fim de proteger as pessoas dos efeitos mais graves deste vírus”, já que “a vacinação continua a ser uma ferramenta chave para prevenir contra doenças graves”.

“Sabemos que milhões de cidadãos na Europa não foram vacinados e precisamos de mudar isto para ultrapassar esta pandemia, [pois] o nosso comportamento pessoal em matéria de responsabilidade pessoal é importante”, apelou Stella Kyriakides.

Classificando a vacinação como “um ato de solidariedade social”, a responsável europeia pediu “esforços e responsabilidade” para combater a pandemia.

Segundo dados do ECDC, 80% da população adulta no espaço comunitário está totalmente vacinada, percentagem que é de 68,7% se forem consideradas todas as faixas etárias.

Em termos absolutos, há 292 milhões de adultos na UE totalmente vacinados. Quanto à população total, são 307 milhões os totalmente inoculados (incluindo crianças).

No que toca à dose de reforço, 133 milhões foram já administradas na UE, de acordo com o ECDC.