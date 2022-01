Governo estima que haja 400 mil pessoas em isolamento no dia das eleições

O Governo estima ter cerca de 400 mil cidadãos em isolamento no dia 30 de janeiro, adiantou a ministra da Administração Interna (MAI), na sequência das reuniões sobre as condições para o exercício de voto nas eleições legislativas com os partidos com assento parlamentar, durante a tarde desta segunda-feira.

“Estamos convencidos de que teremos, na altura das eleições, mais ou menos o nível de pessoas confinadas nas últimas presidenciais, que foram 384.046”, disse a governante.

Vincou também que o Governo está comprometido em "garantir o direito a sufrágio ao maior número possível" de eleitores, mas com segurança. Assim, o Executivo aguarda o parecer do conselho consultivo da Procuradoria Geral da República por haver “dois direitos constitucionais conflituantes”: o direito ao sufrágio e o direito à saúde pública.

Como medida preventiva para mitigar o “risco de infeção no dia 30”, Van Dunem apelou também ao voto antecipado. “Assim garante-se que o maior número de pessoas vai votar”, indicou.